Эксперт рассказал о парадоксе отношения россиян к мату

Большинство россиян регулярно используют нецензурную лексику, однако не поддерживают ее в Интернете и публичных местах. Опросы показывают, что мат перестал быть маргинальным явлением и превратился в часть повседневной речи, особенно среди молодежи.

Согласно данным ВЦИОМ, семь из десяти россиян регулярно используют нецензурную лексику. При этом 34% опрошенных признались, что делают это ежедневно. Данный показатель почти вдвое превышает данные 2008 года.

Среди молодежи каждый второй мужчина и каждая четвертая женщина не представляют своей речи без мата. В то же время большинство россиян не поддерживают использование нецензурной лексики в Интернете, но считают, что она часто приходится к слову.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru отметил, что еще 20–30 лет назад мат являлся маргинальным явлением. Сегодня же он звучит в Государственной думе, в интервью на федеральных каналах, в песнях и кинофильмах. По его словам, для современной молодежи мат перестал быть вызовом или бунтом. Теперь это просто способ общения.

Якубович считает, что запретительными мерами проблему не решить. Использование мата в публичном пространстве заключается в вопросе уважения к людям, которые не хотят слышать нецензурную лексику. Также это вопрос уважения к языку, который можно использовать гораздо богаче.

По мнению эксперта, решение проблем лежит в плоскости семьи и школы. Если человек не научится различать уместность использования мата в разных ситуациях, можно потерять не только языковые табу, но и саму способность говорить по-разному.