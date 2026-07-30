Астрономы обнаружили газ температурой 20 миллионов градусов

Ученые с помощью рентгеновского телескопа Chandra обнаружили газ, температура которого достигает 20 миллионов градусов. Он исходит от древнего квазара в протоскоплении MQN01.

Горячий газ

С помощью рентгеновского космического телескопа Chandra астрономы обнаружили горячие выхлопные газы древнего квазара. Космические «выхлопные газы» от черной дыры распространяются примерно на 100 тысяч световых лет вокруг квазара в центре формирующегося галактического скопления, называемого протоскоплением MQN01. Эти горячие газовые структуры в конечном итоге превратятся в атмосферы, окружающие современные скопления галактик, известные как внутрископленческая среда.

Исследование впервые раскрывает точный момент в космической истории, когда начали формироваться и накапливаться эти галактические атмосферы. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Природа газа и механизм нагрева

Член исследовательской группы Себастьяно Канталупо из Миланского университета Бикокка пояснил, что главный научный вопрос заключается в понимании того, как образуется эта горячая фаза. Также ученые хотят узнать, каковы физические условия газа и какие процессы способствуют его нагреву.

Канталупо отметил, что данные демонстрируют необычайные свойства газа, которые могут дать первое представление о том, как сформировалась горячая фаза окологалактической среды. Ученые считают, что определили фазу в жизни квазара, когда холодный газ падает в сторону гравитационного потенциала массивного гало и нагревается гравитационными ударными волнами, достигая температуры около 20 миллионов градусов по Цельсию. Плотности и давления газа на один-два порядка выше, чем у скоплений в локальной Вселенной.

Уникальность радиоспокойного квазара

Группа исследователей обнаружила эту структуру горячего газа после 180 часов рентгеновских наблюдений. До сих пор подобные открытия были сделаны только для квазаров в активных ядрах радиогромких галактик. Рентгеновское излучение этих галактик исходит от потоков частиц, выбрасываемых из окрестностей сверхмассивных черных дыр на околосветовых скоростях.

Однако квазар в центре MQN01 является радиоспокойным. Это означает, что рентгеновское излучение не искажено плазменными струями, поэтому наблюдение полностью является результатом космического «дыхания» двигателя квазара, добавили исследователи.

Канталупо пояснил, что группа столкнулась с одним из самых отдаленных обнаружений протяженного теплового рентгеновского излучения, связанного с образованием горячего газа в плотных областях Вселенной.