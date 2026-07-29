Петербуржцы требуют сохранить зеленую зону на северном намыве

Жители Санкт-Петербурга считают, что строительство офисного здания на Северном намыве может уничтожить зеленую зону. Они уже получили ответы от депутатов и ожидают реакции администрации Северной столицы.

Пользователи группы «Мы против северного намыва!» в социальной сети «ВКонтакте» начали публиковать ответы на запросы, которые были направлены депутатам Государственной думы и Василеостровской администрации две недели назад. Первый ответ поступил от депутата Василеостровского района.

В тексте ответа было указано, что данный участок относится к общественно-деловой зоне. Водоем на этой территории признан временным, поскольку он образовался стихийно. При этом собственник земли обязан выполнить ряд работ по улучшению состояния участка, а именно поднять высотные отметки и стабилизировать грунт.

Общественники обратили внимание на письмо ООО «Барус» от 15 мая, в котором компания уведомляет о начале строительства офисного здания. В этом же документе указано, что уже выбраны проектировщик и подрядчик для реализации проекта.

Активисты отмечают, что более эффективным решением было бы оставить участок в естественном состоянии. По их мнению, на этой территории можно было бы создать рекреационную зону для отдыха жителей. В настоящее время они ожидают ответов от администрации Северной столицы.