Дочь Виктории Бони получила собственную лошадь

Российская телеведущая Виктория Боня и ее бывший супруг предприниматель Алекс Смерфит подарили дочери лошадь. Девочка занимается конным спортом и до этого тренировалась только на арендованных животных.

Боня и ее экс-возлюбленный, ирландский миллионер Алекс Смерфит, исполнили давнюю мечту своей 14-летней дочери Анджелины. Они подарили девочке собственную лошадь. Блогер поздравила наследницу в социальных сетях. Она напомнила, как долго девочка мечтала о таком подарке.

Дело в том, что Анджелина серьезно занимается конным спортом, но до этого момента ей приходилось тренироваться только на арендованных животных. Теперь у нее появилась своя собственная лошадь.

Подписчики Виктории Бони оставили сотни теплых пожеланий и поздравлений для Анджелины. Они поддержали девочку и пожелали удачи в спорте.