В Петербурге наградили авторов лучших плакатов по безопасности СИМ

Итоги конкурса социальной рекламы по безопасности средств индивидуальной мобильности подвели в Санкт-Петербурге. Лучшие работы отобрали из 49 заявок, авторы получили награды и возможность разместить плакаты на городских медиаэкранах.

В Санкт-Петербурге завершился конкурс социальной рекламы, посвященный безопасности использования велосипедов, электросамокатов и других СИМ. Организаторами мероприятия выступили Дирекция по развитию транспортной системы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также городской и областной комитеты по транспорту.

На конкурс поступило 49 заявок в 2026 году. Свои работы представили студенты, профессиональные дизайнеры и неравнодушные граждане. Жюри определило победителей в двух номинациях. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс».

В номинации «Социальный плакат» первое место заняла участница из Петербурга, второе место досталось конкурсантке из Москвы, а треть девушке из Брянска. В номинации «Транспорт для всех» победу одержал молодой человек из Северной столицы.

Заместитель директора «Организатора перевозок» Иван Заборский вручил финалистам благодарственные письма от Комитета по транспорту Петербурга. Работы победителей традиционно разместят на билбордах, медиаэкранах и в общественном транспорте Северной столицы и Ленобласти.