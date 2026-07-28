Wildberries и Ozon пересмотрели сроки выплат продавцам после предупреждения ФАС

После предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам и отменили зависимость тарифов на логистику от стоимости товара. В Антимонопольщики признали действия компаний соответствующими законодательству.

Wildberries и Ozon выполнили требования антимонопольного органа. Компании отчитались об исполнении предупреждений. Срок зачисления денег на счета продавцов теперь не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Маркетплейсы также отменили привязку тарифов на логистику к цене продукции. Такой шаг сделает стоимость доставки предсказуемой и прозрачной для продавцов. Для потребителей такое изменение исключит дополнительную нагрузку на конечную цену товара.

С 31 июля Ozon изменит обозначение в карточке товара. Вместо пометки «Оригинал» будет отображаться «Бренд проверен». Действия компаний признаны соответствующими антимонопольному законодательству. ФАС также прорабатывает вопрос об ограничении комиссий маркетплейсов в рамках изменений в Закон о платформенной экономике.