Синоптик Колесов сообщил петербуржцам о дождях и потеплении к концу недели

Во вторник через Санкт-Петербург проходит атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди. К концу недели воздух прогреется до 28 градусов, а осадки прекратятся.

В первой половине дня 28 июля через Петербург проходит атмосферный фронт. Он смещается в восточные районы Ленинградской области. Кратковременные дожди ожидаются на западе региона. На востоке с середины дня возможны ливни, грозы, местами град и усиление ветра.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов сообщил, что температура воздуха в Петербурге во вторник составит около +19 градусов, а днем не превысит 20. Ветер сменится на западный, и в регион придет холодная воздушная масса.

С завтрашнего дня осадки прекратятся, начнется постепенное потепление. К пятнице воздух прогреется до 28 градусов, добавил синоптик в своем Телеграм-канале.

Колесов напомнил, что 28 июля является исторической датой для города. В 2010 году температура впервые превысила отметку 35 градусов. По данным эксперта, ранее значения 32 и 33 градуса фиксировались в Ленинграде в 1936, 1938 и 1940 годах.

По словам синоптика, в 1972 году был установлен рекорд 33,6 градуса, который продержался почти 30 лет. В 1998 году температура достигла 34,6 градуса.