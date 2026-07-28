Владимир Путин увеличил численность российской армии на 25 тысяч военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих. Изменения связаны с созданием военно-строительных подразделений.

Глава государства подписал указ о росте штатной численности Вооруженных сил России. С 1 августа количество военнослужащих увеличится на 25 тысяч человек и достигнет 1,5 миллиона человек. Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В итоге общая численность ВС с учетом гражданского персонала составит 2,4 миллиона человек. Предыдущий указ от 12 июня устанавливал показатель в 1,51 миллиона военнослужащих. Увеличение связано с созданием военно-строительных подразделений.

Напомним, что предыдущий указ президент подписал 12 июня. Тогда штатная численность Вооруженных сил составляла 2,3 миллиона человек, из которых 1,51 миллиона военнослужащих. В указе от 4 марта 2026 года этот показатель находился на уровне 1,502 миллиона военнослужащих.