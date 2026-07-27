Во время сентябрьского визита Гарри может остановиться в Букингемском дворце

Представители Букингемского дворца рассматривают возможность размещения принца Гарри во время его сентябрьской поездки в Великобританию. В июле его просьбу о размещении отклонили из-за позднего уведомления.

В сентябре принц Гарри приедет в Великобританию на церемонию вручения премии WellChild Awards, которое пройдет в Лондоне. Герцогу могут предложить разместиться в Букингемском дворце, сообщает The Mirror.

Во время предыдущего визита в июле его просьбу о жилье отклонили из-за позднего уведомления. Тогда опальный принц все же встретился с отцом и мачехой в Хайгроуве. Он приехал туда с женой и детьми.

Запланированное на март пересмотр дела отложили. Такое решение было связано с высокой нагрузкой на охрану бывших премьер-министров.