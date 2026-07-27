Онкобольная блогер Лерчек собиралась покинуть Россию ради лечения

Блогер Валерия Чекалина собиралась покинуть Россию ради лечения в Сербии. Инфлюенсер планировала вакцинироваться в Белграде, куда должен был приехать врач из Германии.

После завершения курса химиотерапии Валерия Чекалина планировала поездку в Белград. Блогер намеревалась пройти вакцинацию, а помощь ей должен был оказать немецкий специалист, пишет ТАСС.

Адвокаты подтвердили, что суд разрешил ей выезд за границу для медицинских процедур, которые в России недоступны. При этом сторона защиты сообщала о строгом соблюдении всех установленных ограничений.

Однако ранее Чекалина допустила нарушение меры пресечения, и теперь прокуратура требует ужесточить наказание. Вопрос об изменении меры пресечения Гагаринский суд рассмотрит 30 июля.