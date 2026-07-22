Владельцы Домодедово намерены сократить расходы и пересмотреть тарифы

Новые собственники Домодедово сосредоточатся на сокращении издержек. Партнеры планируют законсервировать часть площадей и пересмотреть тарифы для авиакомпаний.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко и совладелец Внуково Виталий Ванцев в беседе с РБК рассказали о деталях партнерства по управлению Домодедово. Ранее Шереметьево выкупило у Росимущества 100% компании «Перспектива», ставшей материнской структурой группы Домодедово. Теперь Внуково выкупит у Шереметьево 25% долю.

Главная цель партнерства заключается в том, чтобы не допустить перехода авиакомпаний между аэропортами. Такое решение позволит планировать инвестиции и рассчитывать их окупаемость в долгосрочной перспективе. Перевод рейсов возможен только в исключительных случаях, например во время ремонтов. Также партнеры сосредоточились на сокращении расходов, включая консервацию части площадей.

Еще одна задача состоит в пересмотре системы скидок для авиакомпаний. Ванцев сообщил, что некоторым перевозчикам давали тарифы ниже себестоимости, то есть фактически их субсидировали. По его словам, отмена таких скидок не повлияет на цены билетов.

Объем инвестиций в Домодедово пока не определен, но как минимум 1 миллиард рублей потребуется на модернизацию багажной системы. Проблемы накопились и в оборудовании, и в софте. Василенко отметил, что прежнее руководство не занималось импортозамещением. В аэропорту используется около 200 программ, и большинство из них связаны с контролем сотрудников, а не с производством.