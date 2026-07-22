Россиянам назвали пять неочевидных параметров при выборе электросамоката

Эксперты назвали ключевые параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи. В список вошли мощность двигателя, тормозная система и наличие амортизаторов.

Благодаря компактности и маневренности электросамокаты стали привычным элементом городской среды. Однако выбор подходящей модели остается сложной задачей из-за большого рынка и высоких требований к безопасности и комфорту. Специалисты советуют перед покупкой определить основные ожидания. Важны дальность хода, частота поездок по неровным покрытиям и скорость зарядки аккумулятора. Также стоит учитывать наличие сервисной поддержки, так как ремонт некоторых моделей может оказаться дорогим.

Эксперты рекомендуют модели с двигателем от 250 ватт. Этой мощности достаточно для небольших подъемов. Для управления таким самокатом понадобятся права категории М.

По словам специалистов, тормозная система должна быть комбинированной. Электрические тормоза эксперты советуют дополнять механическими, а ножные лучше исключить из-за низкой эффективности. Также важны отдельное питание для фар, широкий угол свечения и яркая стоп-сигнальная лампа.

Покупателям советуют обратить внимание на несколько деталей. Съемный аккумулятор упрощает зарядку и замену. Прочная петля для замка и дополнительные блокировки снижают риск кражи. Цельнолитые шины почти не требуют ухода, но уступают пневматическим по комфорту, пишет 110km.ru.

Для брусчатки и неровных дорог нужны амортизаторы и широкая платформа, отмечают эксперты. Вес самоката колеблется от 10 до 25 килограммов. Качество сборки тоже имеет значение. Отсутствие острых кромок, надежные крепления и аккуратные швы говорят о внимании производителя.