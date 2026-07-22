Почти 40 самолетов не вылетят по расписанию из Пулково в среду

В аэропорту Пулково в среду задерживается вылет 22 рейсов, отправление еще 17 самолетов было отменено. Изменения в расписании затронули внутренние и международные направления.

По данным онлайн-табло авиагавани Северной столицы, рейс N4 351 авиакомпании Nordwind Airlines в Ижевск перенесен с 6:02 на 10:20. Вылет рейса N4 281 в Калининград задержан с 6:02 до 11:00. Рейс SU 786 «Аэрофлота» в Анталью отправится в 11:35 вместо запланированного времени.

Вылет самолета 3F 334 FlyOne Armenia в Ереван задержан с 8:35 до 11:30. Рейс N4 267 Nordwind Airlines в Оренбург перенесен с 6:02 на 11:40. Вылет DP 537 «Победы» в Ставрополь задержан с 10:25 до 10:55, а рейс DP 525 в Чебоксары с 13:20 на 14:45.

Также были задержаны рейсы N4 269 в Орск, N4 285 в Калининград, DP 571 в Самару, DP 577 в Саратов и DP 208 в Москву.

В список отмененных рейсов попали несколько направлений. Так, «Аэрофлот» отменил рейсы SU 2954 в Краснодар, SU 029 и SU 6128 в Москву. Также не состоятся рейсы DP 587 «Победы» в Калининград, B2 2117 «Белавиа» в Казань и A4 7039 «Азимута» в Тбилиси.

Напомним, что в ночь на 22 июля силы ПВО сбили девять беспилотников в небе над Ленинградской областью. В ходе инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.