Стоимость московского жилья Пугачевой уменьшилась на 30 миллионов рублей

Квартира народной артистки СССР Аллы Пугачевой в московском ЖК «Филипповский» подешевела на 30 миллионов рублей.

Пугачева снизила стоимость своей пятикомнатной квартиры в Москве на 30 миллионов рублей. Теперь объект продается за 390 миллионов рублей.

Весной 2026 года квартиру выставили на «закрытую продажу». Такой статус означает, что объявление не появляется в открытых базах. Предложение адресно направляют узкому кругу покупателей, которые ищут жилье в этом районе.

По мнению риелторов, реализация этой квартиры может оказаться непростой задачей. В престижном комплексе «Филипповский» за последнее время количество доступных лотов увеличилось с двух до восьми, пишет kp.ru. При этом цены за квадратный метр находятся в широком диапазоне от 730 тысяч до 1,4 миллиона рублей.



Определенную роль играет и психологический фактор. Некоторые потенциальные покупатели сознательно избегают объектов, которые принадлежат публичным людям. Особенно настороженно они относятся к артистам, проживающим за границей.