Застройщик из Петербурга обманул клиентов на 49 млн рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела о мошенничестве в сфере индивидуального жилищного строительства. Компания заключила семь договоров на 49 миллионов рублей. Однако работы были выполнены частично с использованием схемы финансовой пирамиды.

По данным правоохранителей, обвиняемые заключили семь договоров на общую сумму свыше 49 миллионов рублей. Однако строительные работы были выполнены лишь частично. Компания использовала схему финансовой пирамиды, вкладывая средства одних клиентов в строительство объектов для других.

В рамках работы следователи допросили 22 свидетелей, провели семь осмотров мест происшествия и обысков. Также специалисты назначили семь строительно-технических экспертиз, которые установили размер ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.



По ходатайству следствия фигурантов заключили под стражу. Имущество обвиняемых арестовали. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.