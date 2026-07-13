Авито Работа: Вологодская область вошла в топ-6 по спросу на дорожных рабочих

В мае–июне 2026 года число вакансий для дорожных рабочих по России выросло на 111% год к году. Как отметили в пресс-службе Авито, традиционный сезонный всплеск связан с масштабными дорожными проектами: в 2026 году на федеральной сети планируется отремонтировать почти 5,5 тыс. км дорог, а в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – привести к нормативам более 19 тыс. км региональных и местных трасс.

Самая высокая динамика зафиксирована в Брянской области (+155%), Рязанской (+148%), Ивановской (+141%), Саратовской и Пермском крае (по +135%). Вологодская область с приростом 114% заняла шестую строчку, опередив Калужскую (+98%), Владимирскую (+89%), Московскую (+35%) и Ростовскую области (+34%).

Директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков подчеркнул, что компании активно нанимают дорожных рабочих на этапе подготовки, чтобы выполнить работы в установленные сроки.