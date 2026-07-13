Водители жалуются на проблемы с машинами после заправки на АЗС в Петербурге

Автомобилисты Санкт-Петербурга сообщают о нестабильной работе двигателей, ошибках на приборной панели и повышенном расходе топлива после заправки. Больше всего жалоб поступает на сеть АЗС «Роснефть».

В Санкт-Петербурге продолжают поступать жалобы на качество топлива. Водители сообщают, что после заправки машины начинают работать нестабильно. Увеличивается расход топлива и появляется ошибка двигателя.

Один из водителей отметил, что создается ощущение превышения содержания серы в бензине в три раза относительно нормы. Другие автолюбители сообщают о детонации и проблемах со свечами зажигания. Больше всего жалоб поступает на сеть АЗС «Роснефть», пишет Телеграм-канал «Осторожно, Петербург».

Ранее вице-премьер Александр Новак связывал дефицит топлива с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Частичный выход НПЗ из строя привел к очередям и нестабильной работе заправок в Санкт-Петербурге и других регионах.



Напомним, что объем реализации бензина на Петербургской бирже 8 июля снизился до 8,1 тысячи.