В поселке Новоселье произошло отключение электроэнергии

Вечером 11 июля в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области произошло отключение электроэнергии.

По данным читателей «Газеты.СПб», электричество пропало после начала грозы. В настоящее время в поселке нет уличного освещения и горячей воды. Информация о сроках восстановления электроснабжения уточняется.

Отметим, что проблемы с электроснабжением в Новоселье фиксируются не в первый раз. Год назад, в мае 2025 года жители жаловались на регулярные перебои с подачей электричества, которые приводили к отключению отопления, лифтов и системы водоснабжения, а также создавали угрозу коротких замыканий и возгораний. Глава Следственного комитета России поручал доложить о результатах проверки по обращениям жителей.

Кроме того, в июне 2025 года поселок оставался без воды около 18 часов из-за повреждения трубопровода, что также вызвало проверку прокуратуры.