Принц Гарри столкнулся с отказом в ночлеге от отца и проиграл судебный иск к Daily Mail во время визита в Великобританию.

Герцог Сассексий провел неудачную неделю в Великобритании. Он прилетел один, рассчитывая на встречу с отцом и участие в мероприятиях, но столкнулся с чередой проблем. Ему отказали в ночлеге в Букингемском дворце, а судебный иск к издателям Daily Mail полностью отклонили.

Эксперты считают, что визит опального принца должен был стать шагом к примирению и укреплению статуса, но вместо этого обернулся неудачей. Переговоры о встрече с королем Карлом III пока не принесли результатов.

Принц хотел привезти жену Меган и детей, но не смог обеспечить безопасность. Монарх и большая часть британской публики устали от постоянных скандалов, пишет The Mirror.

На данный момент принц Гарри в Бирмингеме, где занимается продвижением Игр Invictus 2027, однако его дальнейшие планы остаются туманными. Часть экспертов полагает, что бесконечные конфликты с семьей и истеблишментом уже себя исчерпали.