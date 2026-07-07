Колесов рассказал о прекращении дождей и приходе тепла в Петербург

В Петербурге 7 июля сохраняется прохладная погода с температурой до 18 градусов. Однако к выходным воздух прогреется до отметки в 27 градусов, а дожди станут не такими интенсивными.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов сообщил, что 7 июля в Петербурге ожидается прохладный день. Температура воздуха не поднимется выше 18 градусов. Причина заключается в западном ветре и большом количестве облаков. Однако в ближайшие дни начнется повышение температуры.

Краткосрочные дожди пройдут в начале дня, затем наступит небольшой перерыв. С середины 7 июля осадки возобновятся, но их интенсивность снизится. Грозы местами еще возможны, добавил эксперт в своем Телеграм-канале.

По словам синоптика, 8 июля температура воздуха в Северной столице потеплеет до 20 градусов, осадки будут кратковременными. Вечером к городу подойдет новый циклон с южной Балтики, поэтому в ночь на 9 июля ожидается дождь.

Колесов добавил, что после прохождения этого циклона дождей станет меньше, температура продолжит расти. К выходным воздух прогреется до +25…+27 градусов.