Электроэнергия в Эстонии подорожала на 56% из-за снижения выработки ветряков

В июне выработка ветровой энергии в Прибалтике упала на 42% по сравнению с маем. В результате цена электричества в Эстонии выросла на 56%.

Выработка ветровой электроэнергии в Балтии упала в июне. Дело в том, что общий объем составил 320 гигаватт-час. Это на 42% ниже майского уровня. В июне прошлого года показатель был выше на 40%. Об этом сообщила ERR со ссылкой на данные государственной компании Eesti Energia.

Дефицит дешевой ветровой энергии отразился на биржевых ценах. В эстонской ценовой зоне Nord Pool средняя цена в июне достигла 6,42 цента за 1 киловатт-час. Она на 6,6% выше майской и на 56% выше июньского прошлого года.

Другим фактором стало снижение выработки латвийских ГЭС из-за мелководья. Эстонии пришлось запускать дорогие сланцевые блоки для покрытия спроса.

Представители Eesti Energia заявили, что летний ценовой уровень в Эстонии остается обычным. Однако Латвия и Литва из-за ограничений на трансграничных линиях снова столкнулись с ситуацией лета 2024 года. Тогда кабель EstLink 2 вышел из строя, и цены выросли.