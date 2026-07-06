Водителям посоветовали недорогие аксессуары для охлаждения машины летом

Эксперты рассказали о недорогих аксессуарах, которые помогают пережить жару в автомобиле. Мини-вентиляторы, солнцезащитные экраны и термокружки пользуются популярностью на маркетплейсах и могут облегчить долгую поездку.

Летняя жара доставляет неудобства водителям, особенно в автомобилях без кондиционера или с неисправной системой охлаждения. В 2026 году на маркетплейсах появилось много недорогих аксессуаров для борьбы с перегревом в салоне, сообщает 110km.ru.

Специалисты отмечают, что мини-вентиляторы от прикуривателя или USB пользуются большим спросом. В движении воздушный поток облегчает самочувствие. Эффект усиливается при использовании бутылки с ледяной водой перед вентилятором. Портативные модели на шею направляют струю воздуха на лицо. Компактные испарительные охладители создают локальную прохладу, но для их работы требуются приоткрытые окна.

Солнцезащитные экраны и автомобильные шторки предотвращают перегрев салона во время стоянки. Атермальная пленка снижает нагрев от солнечных лучей. Автохолодильники и термокружки сохраняют напитки холодными, сообщают эксперты.

Дефлекторы позволяют оставлять окна слегка приоткрытыми на стоянке. Вентилируемые накидки и гелевые подушки уменьшают нагревание сидений. Перед началом движения специалисты советуют открыть все двери на несколько минут или создать сквозняк через окна по диагонали. Влажная салфетка поможет быстро остудить горячий руль.