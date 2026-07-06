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В Александро-Невской лавре прихожанам измерили глюкозу и холестерин

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Выездная бригада городской поликлиники № 40 организовала День здоровья в Александро-Невской лавре. В рамках мероприятия прихожане смогли проверить уровень глюкозы и холестерина, а также пройти осмотр у дерматолога с дерматоскопом.

Главврач поликлиники Дмитрий Ченцов отметил в беседе с «Петербургским дневником», что акция стала традиционной. По его словам, в прошлом году медицинская бригада уже выезжала в обитель. После положительных отзывов духовенства и прихожан было решено повторить мероприятие. В этом году программу акции расширили. Была добавлена экспресс-диагностика уровня глюкозы и холестерина, а также осмотр врача-дерматолога с дерматоскопом для выявления онкологических заболеваний кожи.

Ченцов подчеркнул, что физическое здоровье неразрывно связано с духовным. Он также отметил, что верующие пациенты чаще нацелены на выздоровление, проявляют терпение и смирение. Появление храмов в больницах он назвал важной практикой, поскольку пациенты приходят к священнику не только с вопросами о болезни, но и со страхами, тревогой и чувством одиночества.

Эпископ Кронштадтский Вениамин поблагодарил организаторов за инициативу и подчеркнул, что забота о здоровье соответствует христианскому пониманию ответственности за дарованную жизнь. Владыка напомнил, что церковь не противопоставляет веру медицине, а призывает доверять квалифицированным врачам, сочетая лечение с молитвой, и предостерегает от обращения к шарлатанам.

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