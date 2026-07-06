Петербурженка лишилась свободы на 9 месяцев из-за неуплаты алиментов

В Санкт-Петербурге суд приговорил 38-летнюю женщину к 9 месяцам колонии-поселения за неуплату алиментов. Ее задолженность перед 14-летним сыном превысила 1,6 миллиона рублей.

По предварительным данным, в 2016 году женщину лишили родительских прав и обязали выплачивать четверть доходов на содержание сына. Деньги должны были поступать в организацию опеки и попечительства. Однако фигурантка не исполняла обязательства.

Пристав привлек ее к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей. Суд назначил 80 часов обязательных работ, но женщина так и не приступила к ним.

Сумма долга превысила 1,6 миллиона рублей. В 2025 году ее осудили по соответствующей статье на 8 месяцев исправительных работ. Однако женщина не предприняла попыток погасить долг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

В итоге повторное привлечение к уголовной ответственности закончилось реальным сроком. Петербурженку отправили под конвоем в колонию-поселение. Именно там она проведет следующие девять месяцев.