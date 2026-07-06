Авито запустил бесплатный сервис «ХвостРадар» для поиска пропавших животных

Авито запустил сервис «ХвостРадар. Как сообщили в пресс-службе Авито это первый в мире «умный» сервис для поиска пропавших животных по фотографии, созданный на базе крупной технологической платформы.

Как сообщили в пресс-службе Авито, сервис основан на запатентованной технологии, работающей на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, в основе которой разработка летней школы Института искусственного интеллекта AIRI и команды научно-исследовательского центра Авито. Система сопоставляет фото пропавшего питомца с изображениями животных из объявлений, учитывая локацию и другие факторы, и показывает владельцу подборки объявлений, среди которых потенциально может оказаться его питомец. На платформе уже опубликовано более 3,3 тыс. объявлений о потерянных и найденных животных, только за последний месяц более 400 животных вернулись к хозяевам через Авито. Искусственный интеллект анализирует визуальное сходство (окрас, форма морды, порода, размер), а также учитывает геолокацию и временной период. При обнаружении возможного совпадения система предлагает владельцу связаться с автором объявления через внутренний чат Авито.

«В России есть сообщества и организации, которые занимаются поиском пропавших животных. Однако у них нет платформы, которая охватывала бы почти всех владельцев животных в стране. Мы наблюдаем, как владельцы находят своих пропавших питомцев через Авито, иногда даже спустя несколько лет. Домашние животные для большинства людей — это члены семьи. Наша задача — объединить всех, кто занят поиском, через Авито, чтобы сделать этот процесс в 100% случаев счастливым. Авито — крупнейшая платформа объявлений в мире, в основе которой лежат технологии и алгоритмы максимального совпадения по поиску. И когда команда социальных проектов предложила идею в продукт, мы сразу получили поддержку и смогли быстро запустить пилот», — рассказала Ульяна Смольская, директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито.

За рубежом уже несколько лет работают специализированные AI-сервисы (Petco Love Lost, Lost’Him и другие). В России Pet911 — главный «традиционный» игрок с сильной волонтерской сетью, вернувший более 142 тыс. животных. ХвостРадар добавляет мощный ИИ-слой и аудиторию Авито, дополняя существующие сервисы.

Сервис создан и продолжает дорабатываться с учетом обратной связи от волонтеров, которые ежедневно занимаются возвратом потерявшихся питомцев в семьи и знают все тонкости процесса. До конца года внутри сервиса появится подписка на объявления, поиск хозяина по фото пропавших животных и автоматический поиск для волонтеров и людей, нашедших питомца на улице. Область поиска также будет расширяться: компания тестирует поиск по другим категориям объявлений и возможную интеграцию со сторонними сервисами.