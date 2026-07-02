В Петербурге простились с актером из «Великолепной пятерки» Усольцевым

На территории Санкт-Петербурга прошла церемония прощания с актером Андреем Усольцевым. Артист скончался 27 июня на 52-м году жизни после тяжелой болезни.

Прощание с актером Андреем Усольцевым прошло 1 июля в центральном зале крематория на Шафировском проспекте. Об этом сообщили близкие артиста в беседе с aif.ru. Мужчина скончался 27 июня на 52-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, которую он скрывал от публики.

Знакомые Усольцева рассказали, что в последние полтора года актер ни с кем не общался и не делился деталями самочувствия. Он не снимался и вел замкнутый образ жизни. Последней работой стала эпизодическая роль в сериале «Витязи-2». Ранее он появлялся в «Крепких орешках», «Моей девочке» и других проектах.

Некоторые СМИ сообщили, что в последние годы Усольцев боролся с тяжелым заболеванием. Его последние записи в социальных сетях датируются декабрем 2024 года, когда он упомянул о недомогании.