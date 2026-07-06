Эксперт назвал способы выхода из синдрома отложенной жизни

Корни синдрома отложенной жизни уходят в детство, а выход из него лежит через умение радоваться процессу, вносить разнообразие в рутину и перестать обесценивать собственные достижения.

Многие люди считают, что счастье наступит после достижения определенных целей. В их число входят получение диплома, поиск работы, покупка квартиры или выход на пенсию. Однако такая стратегия часто приводит к тому, что жизнь проходит мимо, а человек так и не начинает ее проживать. Об этом сообщил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru.

По словам эксперта, в основе этого явления лежит механизм гедонистической адаптации, который описали психологи Брикман и Кэмпбелл в 1971 году. Согласно этой теории, человек быстро привыкает к позитивным переменам и со временем возвращается к прежнему уровню удовлетворенности.

По оценкам Якубовича, от 80 до 90% людей среднего возраста находятся в состоянии синдрома отложенной жизни. Текущий момент воспринимается ими лишь как подготовка к будущему. Корни такого состояния часто уходят в детство. По словам эксперта, если жизнь была жестко расписана взрослыми, человек не научился самостоятельно выбирать и ценить происходящее здесь и сейчас.

Для выхода из синдрома эксперт советует разрешать себе удовольствие независимо от результата и концентрироваться на приобретениях в процессе. Речь о навыках, личном росте и впечатлениях.