Со вторника в России меняется порядок оформления пенсий

С 7 июля для оформления пенсий потребуется меньше документов. Социальный фонд будет самостоятельно проверять стаж, инвалидность и периоды работы через межведомственный обмен.

Новый порядок оформления пенсий

Министерство труда и социальной защиты утвердило новый перечень документов для назначения пенсий. Приказ ведомства от 19 февраля 2026 года № 77н вступает в силу 7 июля. Документ заменяет правила, действовавшие с 2021 года. Впервые требования по страховым, накопительным и государственным пенсиям сведены в один нормативный акт.

Для оформления выплат потребуются документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства в России, гражданство и регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. Иностранцам дополнительно нужно подтвердить постоянное проживание в России. При назначении пенсии по инвалидности понадобятся документы об установлении инвалидности и о периодах работы до ее наступления.

Для пенсии ребенку по случаю потери кормильца необходимо свидетельство о смерти, подтверждение родства, данные о стаже и индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего. Военнослужащим-срочникам для пенсии по инвалидности нужны сведения о сроках службы.

Ключевое нововведение

Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает данные о страховом стаже, инвалидности, периодах работы и заработке через единую цифровую платформу и межведомственный обмен. Заявителю нужно принести только то, чего нет в реестрах. Речь идет о документах о работе за рубежом или о специальном стаже, не отраженном в лицевом счете.

Депутат Государственной думы Алексей Говырин отметил, что чем больше сведений фонд сможет получить самостоятельно, тем меньше визитов в ведомства потребуется. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Приказ также урегулировал порядок выплаты социальных пенсий детям, рожденным после смерти отца, если отцовство установлено судом.

Досрочный выход на пенсию

Представители Социального фонда сообщили, кто из граждан имеет право на досрочный выход на пенсию. В список входят многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных территорий, педагоги, медицинские работники и творческие специалисты. По общим правилам в 2026 году пенсионный возраст составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.