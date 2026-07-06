Пользователи обвинили Тарасова в унижении жены из-за горелого блина

Футболист Дмитрий Тарасов высмеял жену Анастасию Костенко за подгоревший блин. Подписчики обвинили футболиста в унижении и сравнили его поведение с абьюзивным.

Тарасов оказался в центре скандала после публикации видео в социальных сетях. На кадрах он показал стопку блинов, которые приготовила его жена Анастасия Костенко, а затем перевел камеру на мусорное ведро с подгоревшим блинчиком. Костенко просила мужа не снимать ее кулинарную неудачу, но он продолжал и громко смеялся.

Пользователи обвинили Тарасова в унижении жены. Они сравнили его поведение с абьюзивным и отметили, что это не первый случай публичной критики супруги. Ранее футболист упрекнул Костенко в позднем пробуждении и малом участии в домашних делах. Супруга объясняла свою усталость заботами о детях, но Тарасов остался непреклонен.

После скандала с блином Тарасов опубликовал еще одну сторис. В ней он назвал жену «старой девушкой» и ехидно прокомментировал ее поведение. Подписчики обвинили его в неуважении к женщине, которая родила ему четверых детей.