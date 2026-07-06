В Петербурге задержали 16-летнего зацепера из Москвы

Сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнего жителя Москвы, который зацепился за межвагонное пространство и забрался на крышу электропоезда. Подросток находился в пути десять минут.

Правоохранители задержали несовершеннолетнего зацепера на станции «Ракитинские дачи» в Ленинградской области. Им оказался 16-летний житель Москвы. Он зацепился за межвагонное пространство и забрался на крышу электропоезда, которых следователи по маршруту «Санкт-Петербург — Оредеж». Инцидент произошел во время остановки на станции «Слудицы».

Подросток находился на крыше в пути 10 минут до станции «Ракитинские дачи». Полицейские провели с юношей профилактическую беседу и разъяснили опасность зацепинга и руфинга. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте.

Юношу привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте и за угрозу безопасности движения. В итоге нарушителя поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.