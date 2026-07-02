В Соцфонде назвали условия досрочного выхода на пенсию

Представители Социального фонда России сообщили, кто из граждан имеет право на досрочный выход на пенсию.

Категории граждан для досрочной пенсии

В этот список входят многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных территорий, педагоги, медицинские работники и творческие специалисты. По общим правилам в 2026 году пенсионный возраст составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.

Условия для многодетных матерей

Многодетные женщины могут выйти на пенсию раньше общего срока. Для матерей с тремя детьми пенсионный возраст снижен до 57 лет при условии воспитания каждого ребенка до восьми лет. Женщины с четырьмя детьми выходят на пенсию в 56 лет. Мамы пяти детей имеют право на пенсию в 50 лет. Основным требованием для всех категорий является воспитание детей до достижения ими восьмилетнего возраста.

Север

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей могут оформить пенсию на пять лет раньше установленного возраста. Для этого требуется минимум 15 лет официального стажа и наличие 30 пенсионных баллов.

Педагоги, медики и творческие работники

Педагоги, медицинские и творческие работники также имеют право на досрочную пенсию. Для этих категорий пенсия назначается через пять лет после того, как они наработают необходимый стаж и накопят минимальный порог пенсионных баллов. Учителям требуется отработать минимум 25 лет. Врачам — 25 или 30 лет в зависимости от местности.

Снижение возраста для удвоенной пенсии

В Государственной думе предложили снизить возраст получения увеличенной страховой пенсии по старости с 80 до 70 лет. Соответствующий законопроект направлен в правительство для получения заключения. Фиксированная выплата удваивается при достижении 80 лет. Парламентарии считают, что порог стоит снизить до 70 лет, как минимум до 75.

Депутат предложил вводить надбавку в 70, 80, 90 и 100 лет. По мнению депутатов, долгожители сильно нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. Возраст требует особого внимания и таких мер помощи, которые выходят за пределы действующих норм.

Размер фиксированной выплаты

В 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9,5 тысячи рублей. После достижения 80 лет она автоматически увеличивается до 19,1 тысячи рублей. Перерасчет происходит в беззаявительном порядке. Страховая пенсия по старости включает страховую часть и фиксированную выплату.