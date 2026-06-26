Мойка 78: Сбер: 56% молодых петербуржцев хотят достатка и 3,9 млн

Сбер представил данные совместного опроса СберСтрахования жизни и СберНПФ: за год доля жителей Санкт-Петербурга младше 35 лет, связывающих ближайшие пять лет с благосостоянием, выросла с 42% до 56%.

На втором месте среди целей – семья и дети (54%), на третьем – поиск любви (49%). Собственное жильё планируют приобрести 29%, хотя 67% уже живут в своей квартире (в том числе с родственниками), 14% арендуют, 16% – у друзей или родных. В среднем молодые петербуржцы рассчитывают накопить 3,9 млн рублей: 10% откладывают регулярно, 35% – время от времени.

Комфортная норма сбережений – 10% дохода. Предпочтения: 82% выбирают банковские вклады, 11% – собственный бизнес, 8% – акции и облигации. Опрос проводился в июне 2026 года в 37 городах России среди 11 тысяч респондентов.

Ранее сообщалось, что Сбер: жители Северо-Запада оформили кредиты на образование на 2,9 млрд рублей с начала года.