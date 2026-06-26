В нежилом здании на Севастьянова незаконно отключили теплоснабжение

Управляющая компания и ресурсоснабжающая организация незаконно отключили теплоснабжение и демонтировали трубы в нежилом здании на улице Севастьянова в Санкт-Петербурге.

Сотрудники прокуратуры Колпинского района провели проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства. Специалисты установили, что управляющая компания совместно с ресурсоснабжающей организацией отключила теплоснабжение в нежилом здании на улице Севастьянова и демонтировала трубы. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Действия организаций были признаны неправомерными. По итогам проверки прокуратура внесла представления руководителям с требованиями устранить нарушения. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.