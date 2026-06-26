В Петербурге разрешили купаться только на одном пляже

Единственным безопасным местом для купания в Санкт-Петербурге стало Безымянное озеро в Красносельском районе.

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в водоемах Петербурга и Ленинградской области. По состоянию на 25 июня в Северной столице отобрали 96 проб из девяти акваторий. На этих территориях расположен 21 пляж.

Лабораторные исследования показали соответствие гигиеническим нормативам только на одном пляже в Красносельском районе. Речь идет о Безымянном озере. Остальные пляжи не прошли проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

В Ленинградской области специалисты отобрали 80 проб. Исследования охватили 20 зон отдыха на территории девяти муниципальных образований. Качество воды соответствует нормативам на трех пляжах Приозерского района. Это озера Ратное, Отрадное и Снетковское.

Таким образом, из 44 проверенных объектов только четыре признаны безопасными для купания. В ведомстве добавили, что качество воды на пляжах Петербурга достигло критической отметки.