В московском медцентре нашли головы по делу о продаже трупов из Петербурга

В морозильной камере московского многопрофильного медицинского центра на Суздальской улице обнаружены человеческие головы, замотанные в полиэтилен. Находка связана с расследованием уголовного дела о продаже трупов из Александровской больницы Санкт-Петербурга.

Останки отправлены в морг для исследования. Головы использовались в качестве учебных пособий для тренировок хирургов и косметологов, сообщает Мойка78.

Находка связана с расследованием уголовного дела в Александровской больнице, которое началось в феврале 2026 года из-за продажи трупов. Расследование ведется по статьям о превышении должностных полномочий, получении и даче взятки. Фигурантами стали заведующий патологоанатомическим отделением больницы и учредитель компании «Анабиос» Станислав Маслов.

По версии следствия, Маслов уговорил завморгом поставлять невостребованные тела для изъятия органов и тканей, за что тот ежемесячно получал не меньше 500 тысяч рублей. Компании передавали тела людей без родственников, вскрытия проводились без оформления документов.