Среда, 24 июня 2026

$73.77    €84.59    ¥10.88

13.4 C
Санкт-Петербург
Звезды
ГлавнаяЗвездыСкандальное дело Ларисы Долиной получило неожиданный поворот

Скандальное дело Ларисы Долиной получило неожиданный поворот

Никита Козлов
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Лариса Долина"

Дело народной артистки России Ларисы Долиной получило продолжение. Суд в Татарстане изъял земельный участок у дроппера, через которого проходили средства певицы.

Изъятие участка у дроппера

Суд в Татарстане принял решение об изъятии земельного участка площадью 787 квадратных метров, принадлежавшего подставному лицу, через которое мошенники перевели средства. Именно этому человеку в 2024 году Лариса Долина перевела крупную сумму денег. С дроппера суд взыскал 13 миллионов рублей как сумму неосновательного обогащения, а также больше 1,8 миллиона рублей процентов за пользование чужими средствами.

Скандальное дело Ларисы Долиной получило неожиданный поворот
Фото: abn.agency

По гражданскому иску Долиной с восьми других дропперов удалось взыскать 62,7 миллиона рублей. Юрист Павел Зайцев в беседе с «Известиями»  пояснил, что после вступления решения в силу имущество пройдет процедуру оценки и будет выставлено на торги. Стоимость участка должна быть не больше причиненного ущерба. Если она окажется выше, часть средств вернут ответчику. Сейчас проводят экспертную оценку, после чего организуют торги.

Приговоры фигурантам

В ноябре прошлого года Балашихинский городской суд вынес приговор участникам аферы. Курьер, которая забрала деньги у артистки, получила наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере одного миллиона рублей.

Другие фигуранты дела получили различные сроки заключения. Трое из них были приговорены к срокам от четырех до семи лет. Суд также обязал каждого из них выплатить по 900 тысяч рублей штрафа.

Скандальное дело Ларисы Долиной получило неожиданный поворот
Фото: abn.agency

Однако осужденные не согласились с решением суда. В феврале они подали апелляционную жалобу с требованием вернуть материалы дела прокурору для проведения дополнительного расследования.

«Дело Долиной»

Напомним, что Долина поверила мошенникам и передала им все свои сбережения. Также она продала свою квартиру в Хамовниках. Расчеты проводились наличными через банковскую ячейку. Летом 2024 года певица подала иск о признании сделки с покупательницей Полины Лурье недействительной. В ответ Долина столкнулась с встречным иском о выселении.

Спор дошел до Верховного суда, который поставил окончательную точку. Певице пришлось освободить проданное жилье. Уголовное расследование продолжается. Следователи проверяют все детали мошенничества и устанавливают полный круг участников преступной схемы.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Петербуржцы пожаловались на уничтожение разнотравья во дворах

Жители Санкт-Петербурга обсудили последствия кошения травы во дворах города. Горожане отметили, что на Гатчинской улице после года без покоса выросло густое разнотравье с цветами, а после скашивания участок превратился в пустырь. Что произошло во дворе на Гатчинской улице Один из пользователей группы «Деревья Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что осенью 2024 года после многочисленных летних скашиваний на участке у дома на Гатчинской улице росла редкая трава и жидкие кустарники. Цветов практически не было. Летом 2025 года двор не косили совсем. Растительность поднялась густо и зацвела. Появились сныть, подорожники с листьями больше кисти руки, чубушники, мальвы. Осенью 2025 года трава была гуще и разнообразнее, чем годом ранее.Весной 2026 года поднялось ровное разнотравье. В первых неделях июня зацвел высокий окопник. Кусты сирени...
Читать далее
Общество

Петербуржцы сообщают о борщевике на газонах и просят обработать его химией

Жители нескольких районов Санкт-Петербурга сообщают о зарослях борщевика на газонах.На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители нескольких районов Северной столицы сообщают о зарослях борщевика. Горожане требуют не ограничиваться скашиванием сорняка, а выкапывать его или обрабатывать химией. «Не газон, а сплошной борщевик!» —пишет житель Пушкинского района города.«На газоне в полный рост вымахали кусты борщевика. Еще неделя и его семена созреют», — предупреждает петербуржец из Невского района. Также некоторые петербуржцы требуют не ограничиваться скашиванием, а выкапывать растение или обрабатывать химией. «Борщевик во всей красе. Надо выкопать, а не просто скосить траву и отменить, что заявка выполнена», — отмечает один из жителей Кронштадтского района.«Борщевик после кошения прет пуще прежнего! Надо не только скосить, но и обработать химией! Скоро зацветут!» — требует житель Петродворцового района. Напомним, что борщевик...
Читать далее

Интересное

авто смерть полиция суд погода травмы петербург Россия прокуратура пулково закон работа поиск цены женщины ученые задержание взрыв бизнес долги штраф пенсии мошенники похищение пенсионеры мусор автомобили подросток кирилл поляков космос шушары депутаты квартира рак дождь певица уфас эстония королевская семья законодательное собрание приговор визит алла пугачева меган маркл егэ

Новости дня

Общество

В Петербурге огласили приговор фигуранткам дела о надругательстве над паспортом

Общество

Бюджетники сдают ЕГЭ в среднем на 42 балла лучше платников

Общество

Эксперт назвал главные препятствия для внедрения ИИ в России

Общество

Экс-следователь назвал три причины безрезультатных поисков Усольцевых

Общество

Закон о домашнем насилии может остаться бумагой без социальных гарантий

Культура

Ирина Винер представит в Петербурге спектакль о любви великих деятелей культуры

Общество

Петербуржцы пожаловались на уничтожение разнотравья во дворах

Общество

Туристов призвали не переплачивать за сувениры в центре Петербурга

Общество

В РСП допустили запрет книги Григория Остера «Вредные советы»

Деньги

Депутаты рассказали о повышении пенсий для двух категорий граждан в июле

Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые посетят Британию вместе с детьми с 2022 года

Общество

УФАС включило «Алмар Плюс» в РНП за срыв контракта с городской поликлиникой

Общество

За год новый завод в Шушарах может произвести 100 тысяч кроссоверов

Общество

В Петербурге могут приостановить доплаты к пенсии бывшим губернаторам

Ленинградская область

В Киришах задержали железнодорожника с 180 литрами дизеля из тепловоза

Общество

Петербуржцы сообщают о борщевике на газонах и просят обработать его химией

Общество

В Петербурге почти на 80 гектаров увеличат площадь зеленых насаждений

Общество

Подорожание топлива ударит по логистике и ценам в магазинах

Общество

УФАС выдало предупреждение парикмахерской «Чио Чио» за недостоверную рекламу

Общество

В Петербурге задержали курьера мошенников за обман подростка на 2,2 миллиона

Общество

К концу 2026 года в Эстонии откроют 110 магазинов на случай блэкаута

Звезды

С Аллы Пугачевой взыскали 17 тысяч рублей за коммунальные долги

Общество

В Кутурчине нашли последних очевидцев пропавшей семьи Усольцевых

Общество

Психологи могут быть связаны с растущим одиночеством среди женщин

Общество

Водители ищут способы защитить авто от краж топлива на фоне дефицита бензина

Наука

На неделе на ночном небе может появиться новая звезда

Общество

Юридический форум в Петербурге объединит больше 5 тысяч участников из 80 стран

Общество

Эксперт назвал синдром понедельника признаком профессионального выгорания

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb