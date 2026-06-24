Скандальное дело Ларисы Долиной получило неожиданный поворот

Дело народной артистки России Ларисы Долиной получило продолжение. Суд в Татарстане изъял земельный участок у дроппера, через которого проходили средства певицы.

Изъятие участка у дроппера

Суд в Татарстане принял решение об изъятии земельного участка площадью 787 квадратных метров, принадлежавшего подставному лицу, через которое мошенники перевели средства. Именно этому человеку в 2024 году Лариса Долина перевела крупную сумму денег. С дроппера суд взыскал 13 миллионов рублей как сумму неосновательного обогащения, а также больше 1,8 миллиона рублей процентов за пользование чужими средствами.

По гражданскому иску Долиной с восьми других дропперов удалось взыскать 62,7 миллиона рублей. Юрист Павел Зайцев в беседе с «Известиями» пояснил, что после вступления решения в силу имущество пройдет процедуру оценки и будет выставлено на торги. Стоимость участка должна быть не больше причиненного ущерба. Если она окажется выше, часть средств вернут ответчику. Сейчас проводят экспертную оценку, после чего организуют торги.

Приговоры фигурантам

В ноябре прошлого года Балашихинский городской суд вынес приговор участникам аферы. Курьер, которая забрала деньги у артистки, получила наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере одного миллиона рублей.

Другие фигуранты дела получили различные сроки заключения. Трое из них были приговорены к срокам от четырех до семи лет. Суд также обязал каждого из них выплатить по 900 тысяч рублей штрафа.

Однако осужденные не согласились с решением суда. В феврале они подали апелляционную жалобу с требованием вернуть материалы дела прокурору для проведения дополнительного расследования.

«Дело Долиной»

Напомним, что Долина поверила мошенникам и передала им все свои сбережения. Также она продала свою квартиру в Хамовниках. Расчеты проводились наличными через банковскую ячейку. Летом 2024 года певица подала иск о признании сделки с покупательницей Полины Лурье недействительной. В ответ Долина столкнулась с встречным иском о выселении.

Спор дошел до Верховного суда, который поставил окончательную точку. Певице пришлось освободить проданное жилье. Уголовное расследование продолжается. Следователи проверяют все детали мошенничества и устанавливают полный круг участников преступной схемы.