Экс-следователь назвал три причины безрезультатных поисков Усольцевых

Время, рельеф и отсутствие свидетелей оказались главными причинами безрезультатных поисков Усольцевых.

Бывший следователь Максим Девятьяров в беседе с «Российской газетой» заявил, что безрезультатность поисков семьи Усольцевых может свидетельствовать в пользу версии об их похищении. По его словам, поиски осложняет длительное время с момента исчезновения, тогда как положительный результат чаще всего дают первые сутки.

Эксперт также назвал сложный рельеф местности и отсутствие свидетелей двумя дополнительными факторами, затрудняющими операцию. По его мнению, сейчас следователи ждут результатов экспертизы недавно найденных в тайге артефактов.

При совпадении ДНК на найденных предметах с образцами кого-либо из членов семьи служебные собаки смогут проследить их путь к месту исчезновения, добавил Девятьяров.

Напомним, что жители поселка Кутурчин стали последними, кто видел Усольцевых перед исчезновением. Пенсионеры рассказывали, что туристы были легко одеты и не имели при себе рюкзаков и треккинговых палок.