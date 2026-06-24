В Петербурге огласили приговор фигуранткам дела о надругательстве над паспортом

Фигурантки дела о надругательстве над паспортом получили два года колонии-поселении. Девушки полностью признали вину.

Злоумышленниц признали виновными в осквернении символов воинской славы России и надругательстве над государственным гербом. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил каждой из фигуранток наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении. Кроме того, девушки на три года лишены права заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в Интернете. Обе полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

По версии следствия, 27 мая 2025 года две пьяные девушки у метро «Площадь Александра Невского» осквернили паспорт с гербом России и грубо высказались о символах Победы. Одна сняла происходящее на видео и выложила запись в мессенджер с нецензурными комментариями.