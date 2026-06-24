Бюджетники сдают ЕГЭ в среднем на 42 балла лучше платников

В среднем бюджетники сдают ЕГЭ на 36–42 балла лучше тех, кто поступает в вузы на коммерческой основе.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме сообщил о разрыве в результатах ЕГЭ между абитуриентами на бюджетные и платные места. По его словам, разница составляет от 36 до 42 баллов.

Такой разрыв присутствует почти во всех вузах, независимо от формы собственности. В некоторых университетах разрыв по отдельным предметам достигает верхней планки в 42 балла. Среднее значение разницы колеблется в пределах 36–42 баллов, подчеркнул Музаев.

Музаев также добавил, что средний балл ЕГЭ при поступлении в государственные и частные вузы практически не отличается.

Отметим, что ранее депутаты Государственной думы предложили выплачивать по 100 тысяч рублей родителям выпускников с максимальным результатом ЕГЭ. Инициативу передали в правительство для дальнейшего рассмотрения.