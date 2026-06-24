Эксперт назвал главные препятствия для внедрения ИИ в России

Широкому внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в России мешают дефицит кадров и отсутствие законодательной базы.

Эксперт по рынку труда Алексей Захаров в беседе с «ФедералПресс» рассказал о главных сложностях, которые мешают широкому внедрению ИИ в госструктуры и бизнес. По его словам, дефицит ИИ-специалистов существует во всех отраслях.

Аналитик выделил две категории таких кадров. В первую входят разработчики, программисты и математики, которые создают приложения и модели. Их собственная квалификация меняется под влиянием технологий. Таких специалистов традиционно мало, а российских базовых моделей создается немного.

Следующая категория включает специалистов по внедрению, которые разбираются в рисках, регламентах и процессах работы с ИИ. На рынке их тоже не хватает, добавил эксперт.

Захаров отметил, что конечным пользователям не нужны особые навыки для работы с ИИ-приложениями. Это базовый навык, который осваивается быстро, как работа с Excel или Word. Эксперт также усомнился в данных ЦБ об использовании ИИ компаниями. По его мнению, искусственным интеллектом фактически пользуются все организации. Речь идет о навигаторах, такси, скоринговых системах в банках.

При этом Захаров подчеркнул, что массовых корпоративных внедрений в ближайшее время не будет. Причина кроется в отсутствии закона об искусственном интеллекте, который определил бы ответственность за возможные сбои.