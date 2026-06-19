Авито и Минэк увеличили поддержку МСП на 40%

Минэкономразвития и Авито расширили совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса, анонсировав это на ПМЭФ.

Как сообщили в пресс-службе Авито, пакет бонусов для предпринимателей вырос на 40%, появились новые креативные инструменты, включая возможности Авито Рекламы для баннеров и интеграций. С 2023 года программой воспользовались 7 тысяч предпринимателей; она реализуется через центры «Мой бизнес».

По данным Минэкономразвития, оборот через маркетплейсы превышает 5% ВВП, платформы снижают затраты на привлечение клиентов на 35% и увеличивают выручку на 45%. «Цифровые платформы занимают важное место в развитии экономики. Партнерские программы помогают МСП получать доступ к сервисам и продвижению», — отметила замминистра Татьяна Илюшникова.

«Мы добавили медийные возможности, чтобы малый бизнес мог конкурировать с крупными игроками», — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Авито также участвует в проектах «ПредприниМама» и «Серебряный старт». Президент поставил задачу «бесшовного» перехода бизнеса между стадиями, где платформы сыграют ключевую роль.

Для получения бонусов нужно обратиться в центр «Мой бизнес» или на сайт платформы. Авито также участвует в проектах «ПредприниМама» и «Серебряный старт».