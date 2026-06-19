Система Fan ID на матчах Кубка России может появиться не раньше 2027 года

Вопрос о расширении системы идентификации зрителей на матчи Кубка России обсуждается в Российской премьер-лиге (РПЛ). В случае положительного решения система будет введена не раньше 2027 года.

Эксперты сообщили о текущем обсуждении возможного расширения системы идентификации зрителей (Fan ID). Речь идет о матчах Российской премьер-лиги и Кубка России. В случае положительного решения Fan ID появится не раньше 2027 года, сообщает РИА Новости.

Ранее представители фанатского объединения «Ландскрона» заявили об обязательном введении карты болельщика на эти матчи с нового сезона. Система уже применялась во время суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Глава РПЛ Александр Алаев после игры в «Лужниках» отметил, что высокая посещаемость суперфинала должна снять все вопросы об отмене карты болельщика.

Напомним, что закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Данная система призвана обеспечитесь удобный и безопасный прохода зрителей на стадионы. Карта болельщика является обязательным документом для посещения матчей РПЛ, начиная с сезона-2022/23. Также система действует на суперфинал Кубка России и Суперкубок страны.