Почти 20 тысяч человек ищут пропавшего ребенка в Ингушетии

Поиски пропавшего мальчика в Ингушетии продолжаются четвертый день. К поисковикам присоединились почти 20 тысяч добровольцев.

Информационный координатор поисков с позывным Байрам в беседе с 360.ru сообщил, что в Ингушетии почти 20 тысяч добровольцев участвуют в поисках пропавшего мальчика. По словам эксперта, в первые два дня без регистрации собралось до двух тысяч человек. Сегодня число добровольцев превысило 20 тысяч.

На поиски прибыли жители нескольких регионов Кавказа. Среди них были представители Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Также в операции участвовали выходцы из стран СНГ. Добровольцы прочесывают акваторию реки. Поисковики предпринимали попытки построить дамбу для снижения уровня воды, однако их действия не принесли результата.

Местный житель и волонтер рассказал, что один из детей заметил тонущего человека и сразу бросился на помощь. Ему удалось вытащить пострадавшего из воды, но сам спасатель не смог выбраться и утонул.

По словам собеседника, в поисковых работах участвуют даже жители стран СНГ. К операции подключились сотрудники экстренных служб, ОМОН, подразделения «Ахмат» и волонтеры.