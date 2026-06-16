В Нарве сотни туристов ночуют на улице из-за закрытия границы

В эстонской Нарве сотни желающих попасть в Россию вынуждены ночевать на улице после сокращения времени работы пешеходного погранпункта «Нарва-1». С 15 июня пункт пропуска закрывается в 19:00 вместо 23:00.

Причиной таких неудобств стало сокращение времени работы пешеходного пункта пропуска «Нарва-1». По информации издания Baltnews, 15 июня данный погранпереход впервые закрылся в 19:00. Ранее граница в этом месте работала до 23:00. Больше 100 человек остались дожидаться утра рядом с пунктом пропуска. Люди сохраняли свои места в очереди до момента открытия погранперехода на следующий день.

Также некоторые СМИ сообщали, что в Нарве налажен бизнес по продаже мест в очереди на прохождение границы с Россией. Стоимость такой услуги достигает 160 евро.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о невозможности ускорения процесса пересечения эстонско-российской границы в Нарве. По словам главы ведомства, длинные очереди на пункте пропуска напрямую связаны с усиленными таможенными проверками, которые проводятся на пограничном переходе.