С октября россияне смогут внести наличные на счет через банкомат любого банка

Россияне смогут вносить наличные на свой счет через банкоматы любых банков, подключенных к СБП. Однако банки могут взимать комиссию, а операция не пройдет при превышении лимитов или срабатывании антифрода.

С 1 октября 2026 года жители России смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков, которые привязаны к Системе быстрых платежей. Сервис будет подключаться банками на добровольной основе, сообщили в пресс-службе Центрального Банка.

Для операции необходимо вставить карту или приложить ее к считывателю. После этого нужно ввести ПИН-код и выбрать функцию «Внесение наличных». Деньги зачислятся на счет в другом банке. Пополнить можно только свой собственный счет.

Для пополнения счета действуют следующие ограничения. За одну операцию можно внести не больше 25 тысяч рублей. Суточный лимит составляет 50 тысяч рублей и 200 тысяч рублей в месяц. Банки имеют право взимать комиссию за использование услуги.

Операция не будет выполнена в нескольких случаях. Один из банков может быть не подключен к сервису. Также возможен отказ при превышении установленных лимитов или срабатывании антифрод-системы. При незачислении средств клиенту следует обращаться в банк, которому принадлежит банкомат.