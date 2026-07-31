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Спрос на наличные в России за июль вырос на 39 процентов

Даниил Александров
Фото: abn.agency

За июль спрос на наличные в России увеличился  на 39%, а с начала года объем наличных в обращении превысил 2 триллиона рублей. Банки связывают это с отключениями мобильного интернета, налоговыми изменениями и слухами о заморозке вкладов.

С начала года объем наличных денег в обращении превысил два триллиона рублей. Только за июль россияне сняли со счетов почти 600 миллиардов рублей. Этот показатель оказался на 39% выше июньского уровня. Июль стал вторым по величине месяцем с начала года. Больше наличных средств забирали только в апреле, сообщает Forbes.

Представители Банка России называют две основные причины роста спроса на наличные. Одна из них связана с отключениями мобильного интернета в некоторых регионах. Другая опирается на изменения в налоговом законодательстве. Дело в том, что с текущего года банковский эквайринг облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 22%. Это делает прием карт для бизнеса затратнее.

Некоторые аналитики связывают данный тренд с другим фактором. По их словам, клиенты нервно реагируют на слухи о возможной заморозке вкладов. Данные фейки многократно опровергались, но по-прежнему сохраняют свое влияние на поведение граждан.

Отметим, что для банков уход денег в наличную форму становится проблемой. Этот процесс называют одной из причин дефицита ликвидности. В конце июля этот дефицит достиг максимального уровня с марта 2022 года.

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