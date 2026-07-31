В Госдуме ответили на вопрос о замене ЕГЭ устными экзаменами

В Государственной думе ответили на предложение заменить ЕГЭ устными экзаменами. По мнению парламентария, единый госэкзамен позволяет объективно оценить знания по всем темам, в отличие от устного формата с двумя-тремя вопросами.

Депутат Госдумы и политический консультант Анатолий Вассерман беседе с NEWS.ru высказал свое мнение о едином государственном экзамене. Парламентарий считает, что полная замена ЕГЭ устными экзаменами невозможна.

По словам Вассермана, единый государственный экзамен позволяет проверить знания по всему спектру изучаемых тем. В классическом устном формате ученик получает всего два или три вопроса. Эксперт считает, что такой объем не дает объективной картины знаний.

Депутат подчеркнул, что ЕГЭ приносит пользу. Задания охватывают максимальное количество тем, а все участники находятся в равных условиях. Такой формат экзамена серьезно упрощает процедуру сравнения результатов выпускников.

Отметим, что ранее Рособрнадзор выступил с инициативой ввести устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году. Этот предмет должен стать первым в эксперименте с новой формой экзамена.