Число задержанных по делам о лесных пожарах во Франции превысило 300 человек

Во Франции полицейские задержали 308 человек по подозрению в причастности к лесным пожарам. По данным властей, в 70% речь идет об умышленных поджогах.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире радиостанции RTL сообщил о масштабах задержаний по делам о лесных пожарах. Количество задержанных превысило 300 человек. Около 120 из них являются несовершеннолетними.

Ранее глава МВД отметил, что в 70% случаев причиной возгораний стали умышленные поджоги. Франция переживает один из самых жарких периодов за последние годы. Пламя охватило южные регионы страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна столкнулась с рекордным числом природных возгораний. По его словам, такого количества природных пожаров не наблюдалось со времен Второй мировой.

Напомним, что в июле во Франции произошла серия музейных краж. От действий злоумышленников пострадали сразу три департамента. Общая стоимость похищенных экспонатов превысила 4,5 миллиона евро.