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Звезду сериала «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина вызвали в прокуратуру

Даниил Александров
Фото: кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Исполнителя главной роли в сериале «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина доставили в прокуратуру для допроса по делу о преступной организации Ahbap. Следствие проверяет его возможную причастность к деятельности структуры.

В рамках расследования уголовного дела о незаконной деятельности организации Ahbap турецкие правоохранители вызвали на допрос исполнителя роли Серкана Болата сериале «Постучись в мою дверь». Об этом сообщило турецкое агентство Demirören Haber Ajansı (DHA).

Помимо Бюрсина, повестки в Стамбульскую генеральную прокуратуру получили актрисы Берна Ладжин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдулла и Ирем Хелваджиоглу. За предоставление ложных показаний им грозит уголовная ответственность.

Ранее по данному делу правоохранители задержали победительницу конкурса «Мисс Турция — 1999» Айше Хатун Онал и актера Бурака Дениза.

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