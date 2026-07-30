Эксперт рассказал об увеличении пенсий для россиян в августе

Августовское повышение пенсий коснется работающих пенсионеров, 80-летних граждан, а также получателей доплат за выслугу лет и накопительных пенсий. Максимальная прибавка для первой категории составит 470 рублей, а накопительная часть вырастет на 17,3%.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» рассказал, кто из россиян получит прибавку к пенсии в августе 2026 года. В первую очередь это работающие пенсионеры, которые были официально трудоустроены в 2025 году. Им пересчитают страховые пенсии автоматически. Размер прибавки зависит от накопленных коэффициентов и не превысит 470 рублей.

По словам эксперта, второй категорией стали пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июле 2026 года. Им удвоят фиксированную выплату и добавят надбавку за уход. В итоге пенсия может вырасти более чем на 46% по сравнению с декабрем прошлого года.

Балынин подчеркнул, что третьей группы являются бывшие работники летных экипажей и угольной промышленности. Доплату получат те, у кого есть 25 лет выслуги лет для мужчин и 20 для женщин.



Кроме того, в августе увеличатся накопительные пенсии. Их рост составит 17,3%, превысив прошлогоднюю инфляцию. Все корректировки пройдут без заявлений.